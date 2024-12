Mega da Virada: confira na íntegra as dezenas sorteadas para o prêmio de R$ 635 milhões

Números sorteados: 50, 17, 29, 57, 01, 19

Com o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, o valor total do prêmio foi para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Se não houver apostas que acertem todos os números, o prêmio será destinado a quem acertar cinco ou até quatro dezenas, garantindo que o valor não acumule.

O sorteio foi feito com um globo que contém 60 bolas numeradas, e caso fosse necessário, um globo reserva foi preparado para assegurar a realização do sorteio.

Em breve, o ganhador da aposta vencedora será anunciado.

Para conferir o resultado completo, o sorteio foi transmitido ao vivo, com a possibilidade de acompanhamento também no perfil das Loterias Caixa nas redes sociais.