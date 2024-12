Mega-Sena: ninguém acerta dezenas, e prêmio acumula em R$ 11 milhões; veja números

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2807 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira 12, e o prêmio principal acumulou em R$ 11 milhões.

Veja as dezenas: 08 – 25 – 49 – 52 – 55 – 56

Segundo a Caixa, 18 apostas fizeram cinco acertos e vão ganhar R$ 104.535,16, cada uma. Outras 2.025 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.327,43, cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, 14. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h.

Sorteios, valor e como apostar

A Mega-Sena tem, em geral, três sorteios semanais, às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

Mega da Virada terá maior prêmio da história

As apostas para a Mega da Virada já estão liberadas. O concurso especial mais aguardado do ano será no dia 31 de dezembro e promete pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões, superando o valor do ano passado, tornando-se o maior da modalidade.

Ao contrário dos jogos comuns da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. Se ainda assim não houver vencedores, a premiação é destinada aos acertadores de quatro números (quadra) na terceira faixa.

No último concurso, a Mega da Virada de 2023 sorteou um prêmio de R$ 588 milhões. Na época, o valor atingiu a marca de maior prêmio de loterias no Brasil. O prêmio milionário foi dividido entre cinco sortudos. As dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2023 foram: 24 – 56 – 33 – 48 – 21 – 41.

Para participar do sorteio, as apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em uma das mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (IOS e Android) ou no Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas do banco.

O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00. Para fazer um bolão da Mega-Sena, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O bolão das Loterias Caixa é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de, no mínimo, dois e, no máximo, 100 cotas. É permitida a realização de, no máximo, dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Os últimos prêmios da Mega da Virada