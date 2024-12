Membros de facção criminosa são presos em Rio Branco com drogas e armas de fogo

Sete pessoas, entre elas cinco homens, duas mulheres e um menor de idade, foram detidas na manhã deste domingo (15), acusadas de pertencer ao Comando Vermelho (CV), tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A ação ocorreu em um beco localizado na rua Araruna, no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC) e da Companhia de Operações Especiais (BOPE), a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por uma pessoa da comunidade. O informante relatou que, no beco da rua Araruna, havia indivíduos vendendo drogas e portando armas de fogo.

Com base nas informações, os militares foram até o local denunciado e avistaram pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da polícia, os homens tentaram fugir e jogaram uma sacola dentro de uma residência. Um cerco policial foi montado, e todos foram detidos. Ao verificarem o conteúdo da sacola, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas e dinheiro.

Dentro da casa onde a sacola foi jogada, foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola calibre 380 com 20 munições intactas e uma submetralhadora calibre 9 mm com 19 munições intactas. Além disso, havia mais entorpecentes e uma quantia significativa de dinheiro fracionado, caracterizando o tráfico de drogas na região.

Diante dos fatos, os seis adultos receberam voz de prisão e o menor foi apreendido. Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e as armas de fogo, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.