Militar do Exército desvia de veículo e colide contra outra moto em Rio Branco

O motociclista e soldado do Exército Brasileiro Lucas Gomes Alves, de 23 anos, ficou ferido após colidir contra outra motocicleta no início da noite deste sábado (14), nas proximidades da Faculdade Uninorte, localizada na Rua Fátima Maia, no bairro Jardim Alah, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Lucas trafegava em uma motocicleta quando se assustou e desviou de um veículo que atravessava a via. Em seguida, perdeu o controle e bateu em outra motocicleta.

No impacto, Lucas foi arremessado e sofreu uma fratura no braço direito, deslocamento do ombro esquerdo, além de escoriações no queixo e no dedão do pé direito.

Motoristas que trafegavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após ser atendido, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram removidas.