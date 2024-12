Militares da Força Aérea Brasileira são arremessados de moto após pneu estourar na BR-364

Os militares da Força Aérea Brasileira, Ruan Costa dos Santos, de 19 anos, e Arthur Nogueira Mota, de 22 anos, foram arremessados de uma motocicleta após o pneu traseiro estourar, na tarde desta sexta-feira (27), nas proximidades da Vila Custódio Freire, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ruan conduzia a motocicleta no sentido bairro-centro, enquanto Arthur estava na garupa. De forma inesperada, o pneu traseiro estourou, fazendo com que ambos fossem arremessados contra o asfalto.

Na queda, Ruan sofreu perda momentânea de consciência, além de uma luxação no ombro esquerdo e queixas de dores no pescoço e no joelho. Arthur teve apenas ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros e estabilizar as vítimas. Ruan foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é estável.

Oficiais da Força Aérea, acompanhados de um médico, estiveram no pronto-socorro e investigam as circunstâncias do acidente.

A motocicleta foi removida do local.