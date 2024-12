O curso técnico em enfermagem dura, em média, 2 anos e forma profissionais aptos para oferecer assistência aos pacientes em diversas áreas da saúde. O técnico atua sob a supervisão do enfermeiro e assume cuidados específicos para o bem-estar do paciente.

Como toda profissão, existem mitos e verdades acerca da sua atuação. O Metrópoles consultou a instrutora Emanuela Sá, do curso técnico em enfermagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), para desmistificar e confirmar algumas afirmações sobre a profissão.