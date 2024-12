Luto: morre Raimundo Anjo, ex-farmacêutico de Sena Madureira, aos 95 anos

Sena Madureira perdeu na noite desta quarta-feira (18) um de seus filhos ilustres. Trata-se do soldado da borracha Raimundo Pinheiro do Vale, 95 anos, conhecido popularmente como “Raimundo Anjo” que residia no bairro Vila Militar.

Pai dos funcionários públicos Marcos Vale e Lúcia do Vale, seu Raimundo deixa um grande legado para a família de um homem trabalhador e íntegro.

“Trata-se de uma grande perda. Tive a oportunidade de conviver com o seu Raimundo, onde estudamos juntos no ensino médio. Por ser mais experiente, ele nos repassou muitos aprendizados. Meus pêsames a amiga Lúcia do Vale e demais familiares. Que Deus possa confortá-los nesse momento de profunda dor”, comentou o radialista Edinaldo Gomes.

Seu corpo está sendo velado na Igreja Batista Regular e o sepultamento ocorrerá às 16 horas desta quinta-feira (19).