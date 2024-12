Motociclista é perseguido pela Polícia Militar em ramal de município no interior do Acre

Um motociclista com uma pessoa na garupa fugiu de uma abordagem policial e foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar (PMAC) em um ramal de Acrelândia, município no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, o motorista não tinha habilitação para pilotar o veículo e fugiu da barreira policial sem prestar os esclarecimentos necessários.

O momento foi gravado por moradores da região, que ficaram eufóricos com a perseguição em uma rua de terra. Até o momento não foi informado o nome do condutor ou do garupa. Veja o vídeo da Folha do Acre.

Veja o vídeo: