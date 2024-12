Motociclista invade preferencial e colide na lateral de ônibus em Rio Branco

A motociclista Elaine Braga de Oliveira Ferreira, de 23 anos, ficou ferida após invadir a preferencial e colidir na lateral de um ônibus do transporte coletivo na noite desta segunda-feira (16), no cruzamento das ruas Amazonas com a Benjamin Constant, no bairro Cerâmica, na região central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Elaine trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Bros, de cor preta e placa QLW-4487, quando invadiu a preferencial e bateu na lateral de um ônibus da empresa Ricco Transportes, de placa OVQ-7140.

O veículo presta serviço para a Prefeitura de Rio Branco e faz a linha Cidade do Povo, trafegando no sentido oposto (centro-bairro). O motorista, identificado como Kedson, ainda conseguiu desviar para a direita para tentar evitar a colisão, mas Elaine não freou a moto e bateu diretamente no ônibus.

Com o impacto, Elaine foi arremessada, e sua perna esquerda bateu na lataria do ônibus, causando uma fratura exposta no joelho esquerdo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros socorros à motociclista. A vítima permaneceu lúcida, orientada e comunicativa, apesar da fratura exposta. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é estável.

O Policiamento de Trânsito do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) também foi acionado e esteve no local do acidente para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe. O ônibus foi liberado, e a motocicleta foi entregue a conhecidos de Elaine.