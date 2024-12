Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na Avenida Ceará, uma das mais movimentadas do Centro de Rio Branco.

No vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet, é possível ver que a motorista invadiu a contramão e acertou em cheio um poste na avenida.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para colher as informações necessárias. Não há confirmação sobre o estado das vítimas. O acidente deixou o tráfego na região do Centro extremamente comprometido.

ASSISTA: