Motorista que ‘acertou poste’ seria de app e teria desmaiado durante corrida: “Passageira que salvou”

Na manhã desta quinta-feira (12) um acidente registrado na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco, deixou o trânsito na região congestionado.

Nas imagens, é possível ver que o motorista invadiu a contramão e acertou em cheio um poste da avenida.

Segundo comentários publicados na matéria do ContilNet, o motorista seria de aplicativo e estava com uma passageiro no momento do acidente.

Ele teria desmaiado durante a corrida com o pé no acelerador do veículo e foi salvo pela passageira, que conseguiu segurar o volante do carro e acertar o poste.

“Esse carro é de aplicativo, segundo passageiros o motorista desmaiou com o pé no acelerador, como inicou a desse a ladeira elas ficaram com medo de acidente maior, e uma delas pegou o volante e fez o carro ir pra calçada pra evitar um mau maior”, escreveu.

“O motorista é uber e passou mal e desmaiou a passageira pra evitar um dano maior puxou o volante e bateu no poste os danos materiais foram somente pro motorista que está inclusive na UPA”, escreveu outra sobre o estado de saúde do motorista.

O ContilNet entrou em contato com o Batalhão de Trânsito para confirmar as informações e aguarda retorno.

Veja: