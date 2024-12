Motorista transforma ônibus em ‘trenó’ e encanta passageiros vestido de Papai Noel

Em meio às adversidades do dia a dia, uma história simples e cheia de magia chamou a atenção e trouxe alegria para os passageiros da linha 50 do Move (Pampulha-Centro), em Belo Horizonte. Quem compartilhou esse relato foi o radialista Ronan Oliveira que encontrou um verdadeiro Papai Noel no volante.

O responsável por espalhar o espírito natalino é Antônio dos Reis, 63 anos, motorista há 44 anos, pai de cinco filhos e avô de seis netos. Com sua barba natural e uma roupa de Papai Noel, ele decidiu transformar suas viagens em momentos de felicidade.

“Faço isso com prazer. Todo ano eu uso um gorro, mas, desta vez, quis ir além e me vesti de Papai Noel completo. É uma alegria trazer um pouco de felicidade para as crianças e os adultos, ainda mais nesses tempos tão difíceis”, disse o motorista que se aposentou há seis anos e continua na ativa.

A receptividade dos passageiros tem sido unânime. “Eles adoram! Tiraram fotos, elogiaram. Ninguém reclamou, pelo contrário, isso só reforça que pequenos gestos podem mudar o dia das pessoas”, contou Antônio, que distribui balas, chocolates e sorrisos para quem embarca no “ônibus do Papai Noel”.

Aposentado há seis anos, ele continua trabalhando como motorista, profissão que ama e não pretende abandonar tão cedo. “Adoro o que faço. É algo que me dá prazer, e por isso continuo. Meu trabalho é minha paixão.”