Mulher é presa em Rio Branco após esfaquear marido por ter sido espancada e mordida por ele

Gabriel Teles da Rocha, de 23 anos, foi ferido com vários golpes de faca pela própria esposa, identificada como Pâmela Maria Fontenele da Silva, de 24 anos, na noite deste sábado (14), dentro de uma residência localizada no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, Pâmela Maria relatou que o casal tem uma filha e que ela havia sido diversas vezes agredida e espancada por Gabriel, que chegou a usar um terçado para golpeá-la em outras ocasiões.

Na noite de sábado, o casal havia combinado de ir ao centro para ver as luzes da decoração de Natal, mas, ainda à tarde, o marido começou a consumir bebida alcoólica e entorpecentes. À noite, a mulher tentou sair com ele, mas Gabriel se recusou e pediu para irem dormir no quarto.

Ao se deitar, Gabriel mordeu o braço esquerdo da esposa em dois locais, causando grandes lesões, e começou a agredi-la fisicamente. Para se defender, Pâmela pegou uma faca na cozinha e desferiu três golpes, que atingiram o ombro, o antebraço esquerdo e a lateral do abdômen do agressor. Após os golpes, Gabriel saiu correndo, pulou a cerca e pediu ajuda na Avenida Durval Camilo.

Populares ajudaram Gabriel e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico e outra avançada para atender a vítima. Os socorristas prestaram os primeiros socorros e encaminharam Gabriel, em estado de saúde estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida (Giro) do BOPE estiveram no local, colheram informações e localizaram a suspeita, que foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). Já na delegacia, os militares ouviram o relato de Pâmela Maria e decidiram levá-la para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), pois entenderam que ela era vítima e agiu em legítima defesa ao desferir os golpes de faca.

Gabriel foi internado no setor de traumatologia do pronto-socorro e, após se recuperar, será encaminhado para a Delegacia da Mulher, com base na Lei Maria da Penha.