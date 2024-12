Mulher é salva pelo cadarço do namorado após cair de ponte durante selfie frustrada

O que era para ser um passeio romântico por pouco não terminou em tragédia em Araquari nesta quarta-feira (25). Uma mulher caiu no rio ao tentar tirar uma selfie em uma ponte. O namorado dela usou o cadarço do próprio tênis para salvar a amada até a chegada do socorro. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para conseguir encontrá-la, mas a tiraram da água com vida.

O chamado para o 193 ocorreu às 13h20min. O namorado contava na ligação que a companheira de 27 anos tinha caído no rio, mas sem conhecer a região direito acabou não sabendo explicar a localização. Os bombeiros precisaram consultar o Google Maps para encontrar a ponte de ferro mencionada. Quando descobriram o endereço, perceberam que as viaturas não conseguiriam chegar.

Começou então um corre-corre. Primeiro, os bombeiros tentaram acionar o helicóptero Arcanjo, porém el não estava disponível. Tentaram, então, que os socorristas voluntários fossem ao local usando embarcações, porém devido ao difícil acesso essa estratégia também não deu certo. A solução foi correr o mais rápido possível por cerca de 3 quilômetros até chegar ao local onde a mulher estava.

Veja fotos do resgate

Já na cena, os bombeiros descobriram que ela conseguiu se segurar no pilar da ponte sobre o Rio Paraty. O companheiro fez uma corda improvisada com o cadarço dos tênis e amarrou no braço da vítima, evitando que ela afundasse ou fosse levada pela correnteza. Os bombeiros jogaram uma boia para a vítima e entraram na água para resgatá-la, a levando de volta até a margem em terra firme.

Apesar de ter ingerido um pouco de água e estar assustada, a mulher estava bem. Ela foi transportada ao pronto atendimento de Araquari para avaliação médica e tratamento devido o contato com a ferragem contaminada da ponte e água suja do rio.