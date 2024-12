Mulher que negou ceder o assento na janela em avião para criança se pronuncia

Jeniffer Castro, mulher que viralizou nas redes sociais ao negar ceder o assento na janela de um avião a uma criança, se pronunciou ao ganhar mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

No comentário de um dos vídeos publicados no TikTok, ela esclareceu o que aconteceu durante o voo. “Ele [a criança] estava chorando porque queria o meu assento. A família tinha assento na janela, mas ele queria o meu, e eu não troquei”, explicou a jovem.

Ela respondeu diversos outros comentários onde internautas perguntavam como ela se manteve tão calma enquanto estava sendo filmada e hostilizada por outros passageiros do avião.

O vídeo acumulou milhões de visualizações. Clique aqui e assista. No entanto, pela repercussão, a mulher que originalmente o publicou acabou apagando a publicação e restringiu as contas nas redes sociais.

Mais de 200 mil seguidores

Após a repercussão positiva para si, Jeniffer, que é formada em Administração, ganhou mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Nos comentários de suas publicações, internautas apoiavam a atitude que ela teve.

Repercussão negativa

No X e no TikTok, internautas apoiavam a ação de Jeniffer. “É aquilo que sempre dizem: seu filho só é especial para você”, disse um usuário. “Estou fechada com a diva que não deitou para a folgada”, publicou outro.