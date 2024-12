Em um vídeo publicado em seu TikTok no domingo (8), ela contou como sua vida mudou em pouco tempo. “Há 2 dias atrás eu comprava coisinhas na Shopee e hoje estou fechado com publicidades de mais de 30 mil”, escreveu.

Nos últimos dias, a bancária já havia compartilhado sua primeira publicidade nas redes, quando já contava com mais de 1 milhão de seguidores.

No vídeo, que viralizou no dia 4 de dezembro, ela aparecendo sendo exposta em uma gravação por não ter cedido seu assento na janela do avião à uma criança.

Confira:

Entenda o caso

O vídeo viralizou, nesta quarta-feira (4), gerando polêmica nas redes sociais. A imagem mostra uma mulher com fones de ouvido, no assento da janela do avião. Ela foi gravada e exposta por uma mãe, depois que se negou a trocar de lugar com uma criança.

Na filmagem, a passageira Jeniffer Castro está de olhos fechados, escorada próxima à janela da aeronave, enquanto uma mulher grava e a crítica por não ceder o lugar para seu filho.

“Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Mas a pessoa não tem nada e não quer trocar do nada!”, acusou a mulher.

Quando se deu conta que estava sendo gravada, a passageira tirou os fones com calma e questionou a exposição.

A mulher, continuou com os xingamentos. “Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante, no século XXI a pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança é demais”, disse.

Depois do desentendimento, a mãe postou o vídeo nas redes sociais, esperando apoio. No entanto, a maioria das pessoas criticou a atitude.