Mulher registra momento em que homem ameaça se jogar de ponte no Centro de Rio Branco

Clientes de um bar localizado às margens do Rio Acre, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, testemunharam o exato momento em que um homem ameaçava se jogar da 4ª Ponte, no último sábado (14).

O vídeo feito por uma mulher que não teve o nome identificado foi publicado no site Folha do Acre, e mostra o homem sentado em uma das laterais da ponte, com as pernas penduradas.

Segundo informações preliminares, ele foi resgatado por um mototaxista que passava pelo local e viu a triste cena. No vídeo, angustiada a mulher pede misericórdia pela vida do homem.

“Deus tenha misericórdia da alma desse rapaz. Se eu pudesse dar um abraço nele e dizer que a vida continua mesmo depois de tanta merda”, disse a testemunha.