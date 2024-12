Mundial de Clubes da Fifa 2025: veja a definição dos grupos pelo sorteio

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, foi realizado o Sorteio do Mundial de Clubes da Fifa, em Miami, nos Estados Unidos. O Mundial de Clubes da Fifa está programado para ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Com a participação de 32 equipes, o torneio contará com os clubes mais vitoriosos dos últimos anos das seis confederações globais: AFC (Ásia), CAF (África), Conmebol (América do Sul), OFC (Oceania), UEFA (Europa) e Concacaf (América Central, do Norte e Caribe).

A distribuição dos potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025 foi anunciada nesta terça-feira, 5 de dezembro. Junto com os brasileiros no pote 1, estarão também River Plate, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

Quais clubes brasileiros estão classificados para o Mundial de Clubes da Fifa 2025?

Os últimos campeões brasileiros da Copa Libertadores já estão classificados para o torneio: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

Palmeiras, Flamengo e Fluminense serão cabeças de chave e estarão no pote 1 do sorteio, enquanto o Botafogo, atual campeão da Libertadores, ficará no pote 3.

Confira o resultado do sorteio:

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter de Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Léon (México)

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes)

Juventus (Itália)

Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

RB Salzburg (Áustria)

Onde assistir ao sorteio do Mundial de Clubes da Fifa?

O sorteio do Mundial de Clubes 2025 será realizado nesta quinta-feira, 5 de dezembro, às 15h (do horário de Brasília). O procedimento será transmitido pelo Disney+ e FIFA+. A ESPN também vai transmitir o sorteio no YouTube e TikTok.