Mundial de Clubes: quem enfrenta o Real Madrid na final da Copa Intercontinental?

O Real Madrid já está garantido na final da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes de 2024, mas ainda não tem adversário definido. Neste sábado (14), Pachuca e Al-Ahly se enfrentam em duelo válido pela semifinal da competição, às 14h (de Brasília), e decidem quem enfrenta o clube espanhol no jogo pelo título.

A final da Copa Intercontinental será disputada na quarta-feira (18), também às 14h (de Brasília), no Lusail Stadium. A data coincide com a da final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar e decidida no mesmo estádio, na qual a Argentina de Messi se sagrou campeã sobre a França de Mbappé. O jogo ocorreu em 18 de dezembro de 2022, há dois anos.