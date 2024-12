O pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família iniciou nesta terça-feira (10) para todos os seus beneficiários. De acordo com a Caixa Econômica Federal, só no Acre, serão 133.945 famílias beneficiadas pelo programa, que atende lares em situação de vulnerabilidade social.

O pagamento segue o calendário conforme o NIS (Número de Inscrição Social), e os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1.

Na esfera nacional, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) adicionou 200 mil novos domicílios ao programa, totalizando mais de 20,81 milhões de lares contemplados somente neste mês. O valor médio repassado aos beneficiários é de R$ 678,36.

No Acre, entre as famílias atendidas, mais de 74,2 mil têm crianças de até 6 anos, e recebem um adicional de R$ 150 por criança. Os repasses no Estado totalizam mais de R$ 101,9 milhões, sendo distribuídos para todos os 22 municípios acreanos.

A capital, Rio Branco, é o município que concentra o maior número de beneficiários, com 45.736 famílias e R$ 31,1 milhões repassados. A segunda maior cidade do Estado, Cruzeiro do Sul, vem em segundo lugar com 14.937 lares atendidos, seguido por Tarauacá, com 9.481 famílias contempladas.

Distribuição do Bolsa Família no Acre por município:

Rio Branco: 45.736 famílias | R$ 31.126.330,00

Cruzeiro do Sul: 14.937 famílias | R$ 10.985.931,00

Tarauacá: 9.481 famílias | R$ 7.563.361,00

Sena Madureira: 9.393 famílias | R$ 6.811.267,00

Feijó: 5.876 famílias | R$ 4.627.226,00

Marechal Thaumaturgo: 3.908 famílias | R$ 3.074.207,00

Senador Guiomard: 3.557 famílias | R$ 2.459.066,00

Xapuri: 2.967 famílias | R$ 2.122.807,00

Outros municípios: 38.090 famílias | R$ 28.071.301,00

Calendário de pagamento mês de dezembro:

10 de dezembro de 2024: NIS final 1

11 de dezembro de 2024: NIS final 2

12 de dezembro de 2024: NIS final 3

13 de dezembro de 2024: NIS final 4

16 de dezembro de 2024: NIS final 5

17 de dezembro de 2024: NIS final 6

18 de dezembro de 2024: NIS final 7

19 de dezembro de 2024: NIS final 8

20 de dezembro de 2024: NIS final 9

23 de dezembro de 2024: NIS final 0