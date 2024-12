Natal Solidário: estudantes do Colégio Batista Betel arrecadam mais de 100 cestas básicas para famílias carentes

Os alunos do Colégio Batista Betel realizaram uma ação solidária neste fim de ano e em conjunto com o projeto social Amigos Solidários, arrecadaram 107 cestas básicas para comunidades carentes.

A Diretora do Colégio Batista Betel, Maria Lenice, disse que a adesão por parte dos alunos ao projeto foi muito grande e que até mesmo a família das crianças se empenhou da ação.

“Todos, do maternal ao ensino médio participaram, graças a Deus tivemos a colaboração de todos, como pai de aluno, os próprios alunos os professores, todos se mobilizaram para esse projeto acontecer”, disse a diretora.

“Foi um projeto que nasceu no nosso coração, para arrecadamos alimentos, junto com a participação dos alunos professores, Com objetivo de ajudar famílias necessitadas, foi aí que surgiu a ideia de colocarmos o nome de Natal solidário e Natal sem fome”, acrescentou sobre o surgimento do projeto.

O material foi distribuído no bairro Vista Linda, localizado na parte alta da capital do estado do Acre, Rio Branco, e contou com a participação dos Amigos Solidários para realizar a triagem das famílias que seriam beneficiadas.

Por fim, a diretora do Colégio Batista Betel deixa uma mensagem de solidariedade e incentivo para aqueles que também pensam em fazer uma boa ação neste período de fim de ano.

“Ajudar ao próximo é um mandamento deixando por Deus, se nós cumprimos um pouco desse mandamento de ajudar a quem precisa, muitas pessoas neste Natal não tem o que comer em sua mesa, doe alimentos“, encerrou.

