Neymar canta com Ludmilla e fatura R$ 70 mil em torneio de pôquer em retorno ao Brasil; veja vídeo

Neymar está de volta ao Brasil. A notícia pode até animar torcedores que sonham em ver o craque vestindo de volta ao futebol nacional, mas não é o que deve acontecer, pelo menor por ora. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, desembarcou no País para curtir as férias de fim de ano com a família e aproveitou para participar de um torneio de pôquer, uma das paixões do atleta.

O atacante de 32 anos participou da edição especial do BSOP One Neymar Jr. Edition. O evento contou com a presença de famosos, entre competidores regulares e recreativos. Neymar chegou perto da decisão, mas acabou saindo pouco antes da mesa final. O dono da festa ficou em 14º lugar e recebeu R$ 70 mil. Já Yuri Martins, o maior nome do pôquer brasileiro, também foi eliminando e ficou com R$ 86.400.

Neymar faturou R$ 70 mil em torneio de pôquer no Brasil. Foto: Bruno Zambon/BSOP

O campeão foi definido na madrugada desta segunda-feira, 23, com Pedro Reis faturando o prêmio de R$ 830 mil. O valor foi acordado após um acordo no heads-up com Luan Coelho após somente os dois competidores sobrarem na mesa da decisão. O campeão enfrentou nomes conhecidos do cenário, como Moacir Caetano e Dennys Ramos. Já entre os recreativos, ele deixou pra trás jogadores experientes, como Rogério Mota.

Mesmo não ficando na final, Neymar foi visto curtindo a festa com os amigos e até cantou no palco com Ludmilla, fechando a noite ao lado de amigos e celebridades. O Santos sonha com um retorno do astro para 2025, mas o presidente Marcelo Teixeira admite que o negócio é difícil e exige paciência.

Neymar deixou o PSG para assinar com o Al-Hilal em agosto de 2023. Em outubro do mesmo ano, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa. O atacante precisou ficar mais de 12 meses longe dos gramados, retornando somente em novembro deste ano. Duas semanas após voltar a jogar, ele sentiu problema na coxa e só entra em campo novamente em 2025.