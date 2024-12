O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou recentemente o censo dos povos indígenas, relativo ao intervalo de tempo entre os anos de 2010 e 2022. De acordo com o levantamento, existem cerca de 1,69 milhão de indígenas no país.

Durante o período analisado, o aumento da população foi de 88,96% em todo o país, com a região norte concentrando a maior parte das localidades indígenas, com 60,20% delas, representando 44,47% da população, sendo a região com maior parcela.

Por meio dos dados divulgados, é possível ainda analisar que alguns estados tiveram redução do número de indígenas morando em áreas não urbanas. No Acre, 15 dos 22 municípios passaram por essa situação, o que indica uma migração de parte desta população para os centros urbanos.

Os municípios que, em números percentuais, mais têm população indígena fora das terras indígenas são: Acrelândia; Plácido de Castro; Capixaba; Senador Guiomard; Porto Acre; Xapuri; Bujari; Rio Branco; Brasileia e Rodrigues Alves; todos com 100% da população morando fora dos territórios.

Seguindo o mesmo parâmetro de números percentuais, mas considerando os municípios do estado do Acre que tem menos indígenas residindo fora dos locais demarcados como terras indígenas estão: Tarauacá, com 27,1%; Jordão, com 20,39%; e Feijó, com 15,22% da população indígena morando fora das localidades indígenas.

Já em números absolutos, o cenário é um pouco diferente, com os municípios que lideram o parâmetro sendo: Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Mâncio Lima, com 1.827, 1.658 e 1.518 respectivamente.

Na outra ponta, entre os que contam com menos registrados morando em localidades indígenas estão Acrelândia, com 30; Bujari, também com 30; e Capixaba com 7.

Em território acreano o levantamento aponta que existem 31.694 indígenas, com 29.163 de cor ou raça indígena (maneira com o próprio IBGE apresenta o dado) e outras 2.531 se consideram indígenas.