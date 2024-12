Nutrição em Pauta: veja truques para evitar a ressaca nas festas de fim de ano

As festas de fim de ano são momentos de celebração, mas o consumo de bebidas alcoólicas pode deixar um “presente” indesejado no dia seguinte: a ressaca. Felizmente, com algumas estratégias simples, é possível curtir as comemorações sem prejudicar o bem-estar.

1. Hidrate-se bem

A desidratação é uma das principais causas da ressaca.

Beba água antes, durante e após o consumo de álcool.

Alterne entre um copo de água e a bebida alcoólica durante a festa.

2. Alimente-se corretamente

Nunca beba de estômago vazio. Alimentos ricos em gorduras boas, proteínas e fibras ajudam a desacelerar a absorção do álcool.

Inclua opções como abacate, ovos, oleaginosas e carboidratos complexos.

3. Escolha bebidas com sabedoria

Bebidas alcoólicas mais escuras, como whisky e vinho tinto, tendem a causar ressacas mais fortes.

Prefira destilados claros, como vodka ou gin, e evite misturas com muito açúcar.

4. Reponha eletrólitos

Para evitar desidratação e fadiga, reponha minerais perdidos.

Aposte em água de coco, isotônicos ou sucos naturais para manter o equilíbrio do organismo.

5. Durma bem

O álcool pode atrapalhar o sono, então procure descansar ao máximo para ajudar o corpo a se recuperar.

6. Volte ao equilíbrio após a festa

Se você exagerar, não se culpe! O segredo está em retomar a rotina saudável no dia seguinte:

Reforce a hidratação com água, chá ou sucos naturais.

Faça uma refeição leve, incluindo frutas, vegetais e proteínas magras.

Retome a prática de atividade física, mesmo que seja uma caminhada leve.

7. Conte com a orientação de um nutricionista

Manter o equilíbrio durante as festas é importante, mas a volta à rotina pode ser mais fácil com ajuda profissional. Um nutricionista pode criar um plano personalizado para suas necessidades e objetivos, garantindo que você inicie o próximo ano com saúde e disposição!

Aproveite as festas com moderação, equilíbrio e alegria. Boas celebrações e um ano novo cheio de saúde! 🥂✨

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista