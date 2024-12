O Barcelona sofreu uma derrota em casa para o Leganés e viu sua liderança na liderança da La Liga ser reduzida

O time de Hansi Flick está acima apenas do Atlético de Madrid no saldo de gols e um ponto acima do terceiro colocado, o Real Madrid.

O Leganés, que subiu para 15º, abriu o placar aos quatro minutos, quando Sergio González cabeceou após escanteio cobrado por Oscar Rodriguez.

Esse seria o único objetivo do jogo.

O Barcelona dominou, com 20 chutes no total, e o mais perto que chegou foi quando o meio-voleio de Raphinha após cruzamento de Alex Balde acertou o travessão.

Mais cedo neste domingo, o Atlético venceu o Getafe por 1 a 0 e empatou em pontos com o Barcelona.

O campeão Real empatou por 3 a 3 com o Rayo Vallecano no sábado.