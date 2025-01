Mega da Virada: oito apostadores dividem prêmio recorde de R$ 635 milhões; veja de onde são os sortudos

O sorteio da Mega da Virada 2024, que teve um prêmio total de R$ 635.486.165,38, resultou em oito apostas vencedoras que irão dividir o valor recorde. Cada um dos ganhadores receberá R$ 79.435.770,67.

Os números sorteados foram: 01, 17, 19, 29, 50, e 57.

Onde estão os ganhadores?

As apostas premiadas são de diversas localidades do Brasil, sendo:

Brasília (DF): 2 apostas

Nova Lima (MG): 1 aposta

Curitiba (PR): 2 apostas

Pinhais (PR): 1 aposta

Osasco (SP): 1 aposta

Tupã (SP): 1 aposta

Esses sortudos têm agora a chance de começar 2024 com uma fortuna inédita, graças ao prêmio mais alto da história da Mega da Virada.

A imagem mostra o momento histórico do sorteio, com os números saindo do globo para revelar o prêmio de R$ 635 milhões.