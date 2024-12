Onde assistir ao vivo Inter de Milão x Como pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão recebe o Como nesta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, às 16h45, no icônico Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O confronto, válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela. De um lado, a Inter de Milão, sólida na parte superior, busca encurtar a distância para o topo. Do outro, o Como tenta manter o embalo após uma vitória surpreendente contra a Roma, afastando-se da zona de rebaixamento. Com ingressos esgotados, a partida promete emoções e muita disputa em campo.

O técnico Simone Inzaghi terá à disposição o retorno de dois de seus principais nomes ofensivos, Lautaro Martínez e Marcus Thuram, reforçando o ataque da Inter. Já o Como, comandado pelo espanhol Cesc Fàbregas, não contará com jogadores importantes devido a lesões, mas espera repetir o desempenho da última rodada. Apesar da diferença técnica e de investimento, o Como vem demonstrando força contra adversários de peso, tornando este duelo ainda mais intrigante.

A expectativa para este confronto também é alimentada pelo clima de Natal em Milão, que traz um charme especial ao jogo. Com previsão de tempo nublado e temperaturas na casa dos 8°C, o ambiente será ideal para o espetáculo esportivo. A arbitragem ficará a cargo de Luca Massimi, com Davide Ghersini no VAR, garantindo o controle em um jogo que promete intensidade.

A campanha sólida da Inter de Milão

A Inter de Milão ocupa a terceira posição na Serie A, com 34 pontos em 15 jogos. Com dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, o time milanês possui um dos ataques mais eficientes do campeonato, acumulando 40 gols, enquanto a defesa sofreu apenas 15. Estes números refletem a consistência da equipe sob o comando de Simone Inzaghi, que aposta em um esquema tático equilibrado, mesclando força defensiva e criatividade ofensiva.

Nesta temporada, a Inter tem demonstrado um desempenho avassalador jogando em casa. Dos oito jogos disputados no Giuseppe Meazza, venceu seis e empatou dois, mantendo uma invencibilidade que serve de alerta para os visitantes. A estrela do time, Lautaro Martínez, já acumula 12 gols e lidera a artilharia interna, seguido de perto por Marcus Thuram, que também tem se destacado com assistências decisivas.

Outro fator relevante é o desempenho recente da Inter nas competições europeias. Apesar de uma derrota apertada para o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões, o time garantiu classificação para as oitavas de final, reforçando sua posição como uma das potências do futebol europeu. A vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig em novembro foi um exemplo de como o time sabe controlar jogos decisivos.

O desafio do Como na Serie A

O Como, estreante na elite do futebol italiano, ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, com 15 pontos. A equipe vem de uma vitória surpreendente sobre a Roma por 2 a 0, um resultado que trouxe alívio após uma sequência de jogos difíceis. Com três vitórias, seis empates e sete derrotas, o Como busca manter a regularidade para evitar o retorno à Serie B.

Embora o desempenho fora de casa seja um desafio, o Como mostrou capacidade de adaptação e resiliência, conseguindo pontuar contra equipes tradicionalmente mais fortes. Sob o comando de Cesc Fàbregas, a equipe aposta em um estilo de jogo baseado em transições rápidas e compactação defensiva. No entanto, as ausências de Maximo Perrone, Alberto Moreno e Marco Sala, lesionados, representam um grande obstáculo para o treinador.

O atacante Andrea Belotti é uma das principais esperanças do Como. Experiente e com faro de gol, ele será fundamental para explorar as poucas oportunidades que a equipe deve ter contra uma defesa sólida como a da Inter. Além disso, o meia Roberto tem sido um dos destaques na criação de jogadas, contribuindo com assistências importantes.

Retrospecto e histórico de confrontos

Este será o primeiro confronto oficial entre Inter de Milão e Como na Serie A. A ausência de um histórico direto adiciona um elemento de mistério ao duelo, embora os dois clubes já tenham se enfrentado em amistosos e competições menores. No entanto, o equilíbrio de forças observado em outros confrontos entre grandes e pequenos clubes italianos pode servir de referência para a imprevisibilidade do futebol.

Nos últimos cinco jogos de cada equipe, o contraste entre os desempenhos é evidente:

Inter de Milão:

Vitória por 3 a 1 contra o Parma

Empate em 0 a 0 com a Fiorentina

Vitória por 5 a 0 sobre o Hellas Verona

Vitória por 1 a 0 contra o RB Leipzig (Liga dos Campeões)

Derrota por 1 a 0 para o Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões)

Como:

Vitória por 2 a 0 sobre a Roma

Derrota por 3 a 1 contra o Napoli

Empate em 1 a 1 com o Torino

Derrota por 2 a 0 frente ao Bologna

Empate em 0 a 0 com o Genoa

Impactos econômicos e sociais do jogo

Além do impacto esportivo, jogos como Inter de Milão x Como têm um papel significativo na economia local. Estima-se que a movimentação em dias de partidas no Giuseppe Meazza gere cerca de 5 milhões de euros para o comércio da região, incluindo restaurantes, bares e lojas de artigos esportivos. A presença de torcedores também impulsiona o turismo, especialmente em uma época como o Natal, quando Milão recebe visitantes de todo o mundo.

Socialmente, partidas como essa reforçam a paixão pelo futebol como elemento cultural na Itália. O envolvimento de comunidades locais, especialmente em clubes menores como o Como, fortalece os laços entre os torcedores e as equipes. O recente sucesso do Como trouxe visibilidade para a cidade e atraiu novos patrocinadores, contribuindo para o desenvolvimento do futebol na região.

Curiosidades e fatos históricos

A Inter de Milão é uma das poucas equipes na Europa a nunca ter sido rebaixada de sua liga nacional, mantendo uma presença constante na Serie A desde sua criação.

O Como, por outro lado, experimentou diversas oscilações entre as divisões do futebol italiano, incluindo passagens pela Serie C.

O Estádio Giuseppe Meazza, palco do confronto, é o maior da Itália, com capacidade para mais de 75 mil espectadores. Além de ser a casa da Inter, também recebe jogos do Milan.

Prováveis escalações e estratégias

Inter de Milão:

Goleiro: Yann Sommer

Defensores: Bisseck, De Vrij, Bastoni

Meio-campistas: Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco

Atacantes: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

Técnico: Simone Inzaghi

Como:

Goleiro: Pepe Reina

Defensores: Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba

Meio-campistas: Da Cunha, Roberto, Strefezza, Paz, Fadera

Atacante: Andrea Belotti

Técnico: Cesc Fàbregas

A Inter deve adotar uma postura ofensiva desde o início, aproveitando a força de seus atacantes e laterais para criar jogadas pelas pontas. Já o Como buscará uma estratégia reativa, explorando contra-ataques e bolas paradas para surpreender.

Expectativas para o jogo

Com ingressos esgotados e grande repercussão nas redes sociais, a partida promete ser um dos destaques da rodada. Torcedores da Inter demonstram confiança em uma vitória expressiva, enquanto os fãs do Como esperam por uma atuação heroica de sua equipe.

O desempenho de Lautaro Martínez será observado de perto, assim como a liderança de Andrea Belotti no ataque do Como. A arbitragem de Luca Massimi também será crucial, especialmente em um jogo com potencial para lances polêmicos.