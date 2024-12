A colisão aconteceu no bairro Olenka, por volta das 3h45. Todos os envolvidos se conheciam. As informações preliminares apontam que no carro Ford Fusion estava um casal, sendo que o motorista era o homem, e na moto Honda Fan 125 estava um menino de 10 anos e o pai dele pilotando. A mulher que estava como passageira no carro era mãe do garoto que estava na moto. O motorista do Ford seria o padrasto.

“Em princípio, com a análise das câmeras de segurança, identificamos que o carro fechou a moto propositalmente, então ele (o motorista) assumiu o risco do que poderia vir a acontecer com aqueles que estavam na moto. Não foi um acidente de trânsito”, afirmou o delegado, que é titular de Brasnorte mas está responsável pelo plantão de Campo Novo do Parecis.