Pai de Larissa Manoela posta reflexão após segundo casamento da atriz

Em meio às notícias do novo casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, o pai da atriz, Gilberto Elias, resolveu fazer uma reflexão nas redes sociais, na terça-feira (17/12) — dia em que os pombinhos renovaram os votos do matrimônio com direito a festão e vestido de princesa.

Em um dos vídeos, postado por ele no Instagram, aparecem mensagens bíblicas que falam sobre pessoas que sofreram com a vontade de desistir, mas que, apesar de tudo, alcançaram grandes vitórias.

“Todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer, mas apesar disso eles viveram grandes vitórias”, publicou ele.

E continuou: “O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e ele vai cumprir. Seja forte e confie Nele”, determinou.

Nos comentários, ele declarou: “Eu creio no melhor que está por vir”.

O casamento de conto de fadas de Larissa Manoela

Um ano após o primeiro casamento e um mês após um novo “noivado”, Larissa Manoela e André Luiz Frambach resolveram comemorar de forma especial: reunindo amigos e familiares em uma nova festa, na terça-feira (17/12), para renovação dos votos, com direito a vestido de princesa e tudo.

“Nossa benção matrimonial 🤍✨”, escreveu o casal na legenda do vídeo onde mostram os melhores momentos do enlace.

Nos comentários, amigos famosos reagiram: “Lindos demaissss, Que Deus abençoe 🙌🙌🙌😍😍😍”, desejou o ex-BBB Kaysar Dadour”. “Tô toda arrepiada 😍 Momento único”, elogiou Maisa Silva. “Que Deus abençoe!”, postou Paloma Bernardi. “Que lindos!!!!! Felicidades ❤️”, comentou Mari Gonzalez.

Fãs também enviaram mensagens festejando a novidade: “Fecharam o ano de 2024 com chave de ouro ❤️”, disse uma. “Vocês são surreais 😭😭🤍🤍”, declarou outra. “Choro livre ❤️😭”, escreveu um terceiro. “Um verdadeiro conto de fadas 🤍”, comparou mais uma.

O primeiro casamento “em segredo”

Dizem que calada vence e Larissa Manoela pagou pra ver. E venceu! A atriz casou “em segredo” com André Luiz Frambach, nodia 17 de dezembro do ano passado. Os dois oficializaram a união de quase 4 anos de forma discreta e só contaram sobre o novo ciclo depois que tudo aconteceu.

Também pudera! Como esta coluna havia noticiado com exclusividade, os pais da ex-Carrossel, Silva Taques e Gilberto Elias, chegaram a procurar ajuda espiritual para separar os pombinhos, já que ele abriu o olhos da amada sobre a administração de seu patrimônio, que antes era feito pela família. Silvana era contra o namoro deles e chegou a expressar que não gostava dos familiares do genro, se referindo a eles como “macumbeiros”. Taques foi indiciada por racismo religioso após a declaração.

No dia seguindo à festa, Larissa e Luiz André publicaram as fotos do casamento, onde aparecem vestidos de noivos, em um decoração repleta de flores. “Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveram na legenda, junto com a data do enlace.

Larissa Manoela foi pedida em casamento há um ano, em dezembro de 2022, durante uma viagem para Fernando de Noronha. “Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!”, disse a artista na época.

“Antes mesmo de a gente ter ficado, já havia notícias nas redes e na mídia de que estávamos juntos. Aí, quando nos envolvemos de fato, tinha tanta energia negativa e fofoca ao redor que decidimos não iniciar um namoro. Tínhamos saído há pouco tempo de relacionamentos também”, explicou Frambach no início da relação, em julho de 2021.

O rapaz, que trata a companheira como “alma gêmea”, acredita que o destino os uniu: “Achei que nunca mais pudesse acontecer algo entre nós. Mas aí o universo deu um jeito de unir aquilo que é para sempre. Nos reencontramos nesse show e vimos que estávamos num momento diferente e com vontade de dividir uma vida juntos”.