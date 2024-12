Palpite Cleveland Cavaliers x Utah Jazz – NBA – 23/12/2024

O confronto entre Cleveland Cavaliers e Utah Jazz pela temporada 2024/25 da NBA será nesta noite de segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, às 21h (horário de Brasília). O palco será a Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland. Este embate promete agitar a véspera da ceia de Natal. Então, confira as melhores odds de apostas no site da Betano.

Nossos palpites para Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Agora, indicamos as principais apostas para o embate Cleveland Cavaliers x Utah Jazz.

Palpite: quem vai vencer Cleveland Cavaliers x Utah Jazz?

Os Cavaliers estão no topo da Conferência Leste, sustentados por impressionantes desempenhos ofensivos e defensivos. Com jogadores como Donovan Mitchell e Darius Garland liderando o ataque, Cleveland vem tendo média de 121,7 pontos por jogo. Já o Jazz enfrenta dificuldades defensivas, sofrendo 119,3 pontos por partida.

Neste cenário, nosso palpite para a partida entre Cleveland Cavaliers e Utah Jazz é a vitória dos Cleveland Cavaliers. Esta aposta aparece com odds de 1.11 na Betano.

Palpite: Total de Pontos do Cleveland Cavaliers – Mais de 120,5

Além de acharmos que os Cavs devem vencer, também acreditamos no palpite no mercado de "Total de Pontos do Cleveland Cavaliers – Mais de 120,5", com odds de 1.62.

Acreditamos que o poder ofensivo dos Cavaliers, com uma média de mais de 121 pontos por partida, garantirá uma pontuação alta. Dessa maneira, acreditamos que os donos da casa devem marcar pelo menos 121 pontos no jogo.

Fase atual do Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers lidera a Conferência Leste, com 25 vitórias e quatro derrotas, sustentado por fortes desempenhos ofensivos e defensivos. A equipe é notável pelo equilíbrio, combinando ataques internos com arremessos de perímetro efetivos.

Donovan Mitchell tem sido um destaque com média de 23,3 pontos por jogo, enquanto Evan Mobley e Jarrett Allen formam uma sólida dupla no garrafão.

Com um impressionante controle de bola, os Cavs mantêm uma relação assistências-turnovers de 2,25, o que tem sido crucial para seu sucesso contínuo.

Boletim de lesões NBA – Cleveland Cavaliers

Sam Merrill , com lesão no quadríceps, foi listado como questionável para o duelo contra o Jazz;

, com lesão no quadríceps, foi listado como questionável para o duelo contra o Jazz; Isaac Okoro segue afastado devido a uma contusão no ombro e deve retornar só no final de dezembro em diante.

Momento recente do Utah Jazz

O Utah Jazz está passando por um período bastante desafiador na temporada. A equipe ocupa as últimas posições da Conferência Oeste, com sete vitórias e 20 derrotas, e tem enfrentado dificuldades defensivas. O time tem um índice alto de pontos cedidos, com 119,3 por partida.

Apesar dos problemas, o Jazz mostra algum potencial em rebotes ofensivos, criam segundas chances valiosas.

Jogadores importantes como Lauri Markkanen e John Collins tentarão ajudar a equipe a reverter o quadro negativo e buscar melhores resultados.

Boletim de lesões NBA – Utah Jazz

Keyonte George, com lesão no tornozelo, foi listado como questionável para o jogo desta segunda.

Quando e onde assistir o jogo Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz se enfrentam na noite desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, com início às 21h (de Brasília). A partida será na Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, no estado de Ohio.

Veja abaixo as opções de transmissão da NBA disponíveis no Brasil: