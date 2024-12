Palpite Phoenix Suns x Denver Nuggets – NBA – 26/12/2024

Phoenix Suns e Denver Nuggets medem forças no fechamento da tradicional rodada de Natal da NBA, dando sequência à temporada 2024/25 em um empolgante duelo no deserto. A partida acontece na madrugada de quarta para quinta-feira, 26 de dezembro, à 0h30 (horário de Brasília), no Footprint Center, em Phoenix. Esta promete ser mais uma grande batalha entre as duas equipes da Conferência Oeste. Assim, confira as melhores odds do site da Betano que destacamos neste artigo.

Os Suns têm enfrentado dificuldades, enquanto os Nuggets chegam embalados por recentes vitórias. Ambos os times estão determinados a brilhar nesta temporada. Então, veja os melhores sites de apostas NBA 2024 e escolha o seu.

Nossos palpites para Phoenix Suns x Denver Nuggets

Agora, indicamos as principais apostas para o embate entre Phoenix Suns x Denver Nuggets.

Palpite: quem vai vencer Phoenix Suns x Denver Nuggets?

O Phoenix Suns atualmente ocupa a 11ª posição na Conferência Oeste, com 14 vitórias e 14 derrotas. A equipe vem sofrendo com derrotas em uma série de jogos recentes, o que aumenta as dificuldades.

Por outro lado, o Denver Nuggets, em quinto lugar na conferência, com 16 vitórias e 11 derrotas, mostrou um nível de jogo mais sólido e consistente, garantindo vitórias valiosas contra adversários difíceis.

Os dois times se enfrentaram na madrugada da última segunda para terça e os Nuggets venceram por 117 a 90.

Ainda assim, nosso palpite para o confronto entre Phoenix Suns x Denver Nuggets é a vitória do Phoenix Suns. Esta aposta tem odds de 2.22 na Betano (até o término da redação deste palpite).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24 de dezembro de 2024 às 10h45.

Palpite: Total de Pontos do Phoenix Suns – Mais de 115,5

Além das nossas previsões sobre o vencedor do jogo, oferecemos mais uma dica de aposta: Total de Pontos do Phoenix Suns – Mais de 115,5. Encontramos essa opção com odd de 1.78 no site da Betano.

Apostamos que a eficiência ofensiva, liderada por Kevin Durant, vai superar as expectativas neste duelo contra os Nuggets.

Fase atual do Phoenix Suns

O Phoenix Suns ocupa atualmente a 11ª posição na Conferência Oeste, com um retrospecto de 14-14. Sob a direção de Mike Budenholzer, o time vem passando por momentos desafiadores, tendo perdido seis dos últimos dez jogos. Isso inclui a derrota para os próprios Nuggets por 117 a 90, na madrugada da última terça.

Apesar disso, os Suns possuem um time talentoso e esperam explorar seu potencial ao máximo, liderados por jogadores como Devin Booker e Kevin Durant. Booker, contudo, segue afastado por lesão.

O banco dos Suns, que se destaca com jogadores como Bradley Beal, deve ser uma arma importante para sustentar o desempenho, especialmente quando os titulares precisam de descanso. A equipe visa melhorar sua consistência para subir na classificação.

Boletim de lesões NBA – Phoenix Suns

O astro Devin Booker sentiu a virilha recentemente e não deve atuar nesta rodada de Natal;

sentiu a virilha recentemente e não deve atuar nesta rodada de Natal; Grayson Allen sofreu uma concussão e não atuou contra os Nuggets na última terça de madrugada. Seu status é incerto para a rodada de Natal;

sofreu uma concussão e não atuou contra os Nuggets na última terça de madrugada. Seu status é incerto para a rodada de Natal; Collin Gillespie também não jogou na partida recente contra Denver devido a uma lesão no tornozelo;

também não jogou na partida recente contra Denver devido a uma lesão no tornozelo; Bol Bol, com lesão no joelho, é dúvida para o embate contra os Nuggets e também não atuou na partida passada.

Momento recente do Denver Nuggets

O Denver Nuggets tem sido resiliente em sua campanha, estando até aqui na quinta posição na Conferência Oeste, com uma campanha de 16-11. Os representantes do Colorado venceram quatro dos últimos cinco jogos, mostrando força e consistência.

Comandados por Michael Malone, os Nuggets esperam dar continuidade a esta boa fase em sua visita a Phoenix. No último jogo, em Denver, o time superou os próprios Suns por 117 a 90. O astro sérvio Nikola Jokic foi o responsável por 32 pontos e sete assistências nesta partida.

Com Jokic liderando o time, suas contribuições em pontos, rebotes e assistências são fundamentais para o ímpeto do grupo. A equipe visa aproveitar sua eficiência ofensiva e melhorar sua defesa, garantindo um jogo robusto contra os Suns.

Boletim de lesões NBA – Denver Nuggets

Jamal Murray , que vem se recuperando de lesão na panturrilha, não atuou na última terça contra os Suns e é dúvida;

, que vem se recuperando de lesão na panturrilha, não atuou na última terça contra os Suns e é dúvida; Vlatko Cancar segue se reabilitando de cirurgia no joelho esquerdo e deve ser reavaliado em fevereiro.

Quando e onde assistir o jogo Phoenix Suns x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Denver Nuggets será nesta madrugada de quarta de Natal para quinta, 26 de dezembro de 2024, à 0h30 (horário de Brasília). O local da partida será o Footprint Center, em Phoenix, no estado do Arizona.

Quer assistir a este emocionante confronto? Confira as opções de transmissão da NBA disponíveis no Brasil para acompanhar a partida: