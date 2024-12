Papai Noel é apedrejado e caravana da Coca-Cola acaba mais cedo

O Papai Noel de uma caravana de Natal foi apedrejado em Salvador na noite da segunda-feira (9/12). Por causa do ocorrido, a rota do bom velhinho, em evento promovido pela empresa Coca-Cola, teve o fim antecipado. Com isto, a população do bairro de Periperi, que esperava ver a passagem do bom velhinho, ficou revoltada.

Relatos nas redes sociais dão conta de que o Papai Noel foi alvo de pedradas e também de frutas, antes de chegar a Periperi. Um dos motivos alegados é de que os caminhões estariam circulando rápido demais, o que dificultou a interação do público com o Papai Noel e causou revolta. Com isto, quando os caminhões da Coca-Cola chegaram ao bairro, ele não estava mais nos veículos para alegrar as crianças e adultos que o esperavam.

Sem o Papai Noel a bordo, os moradores de Periperi fizeram xingamentos e emitiram vaias direcionadas à caravana que passou por lá sem o principal personagem. O mapa do trajeto da caravana natalina no site da empresa de refrigerantes indicava a partida às 17h do Pelourinho. O trajeto seria encerrado no fim da Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe, após passar por Lapinha, São Caetano, Plataforma e Periperi.

Vídeo mostra moradores de Periperi inconformados:

No perfil da empresa de refrigerantes em uma rede social, usuários fizeram referência ao episódio. As principais críticas foram de moradores do bairro de Paripe, que ficaram sem a exibição da caravana. “Uns 200 metros do ponto final tirou o Papai Noel do caminhão e todo mundo ficou a ver navios, tinha gente desde 18h”, reclamou um perfil.

Nas redes sociais, a Coca-Cola afirmou lamentar a falha. “Lamentamos muito o ocorrido e anotamos a sua insatisfação, com a intenção de melhorar, a opinião dos nossos consumidores é muito importante. A nossa intenção é sempre levar a magia do natal com as nossas caravanas!”