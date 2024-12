Para emplacar Joabe na presidência, UB oferece ‘prêmio de consolação’ ao Progressistas

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco segue em clima de novela, com reviravoltas diárias. Nesta terça-feira (10), uma nova reunião foi feita, envolvendo membros da Executiva do Progressistas (PP) e os vereadores Bruno Moraes, Aiache e Samir Bestene – este último candidato à presidência. Chamou a atenção a ausência da vereadora Elzinha Mendonça na foto.

Nos bastidores, a coluna apurou que o PP está firme na defesa de que a presidência da Câmara seja ocupada por alguém do partido. A ideia de ver Joabe Lira (UB) no comando não agrada, e dizem que o custo político para a prefeitura emplacá-lo será alto.

A PRIMEIRA SECRETARIA EM JOGO

Para complicar ainda mais, o União Brasil ofereceu a primeira secretaria ao Progressistas, abrindo uma nova frente de disputa interna no partido. Os mesmos que hoje brigam pela presidência já estão de olho na vaga de primeiro secretário. Bruno Moraes, vereador mais votado, declarou à coluna:

“Eu não vou me colocar nessa briga pela presidência, mas, se o PP aceitar ficar com a primeira secretaria, eu tenho interesse.”

MUDANÇA NA SAÚDE

Enquanto isso, outra peça foi movida no xadrez político: Rennan Biths, ex-chefe de gabinete da vice-governadora Mailza Assis (PP), foi anunciado pelo prefeito Tião Bocalom (PL) como o novo secretário municipal de Saúde. O anúncio, feito nas redes sociais de Bocalom na noite desta terça-feira (10), encerrou as especulações sobre o futuro da pasta.

QUEM É O PAI?

A indicação de Renan causou alvoroço. Há quem atribua a escolha ao senador Márcio Bittar (UB), arquiteto da campanha vitoriosa de Bocalom. Outros veem na nomeação um movimento estratégico do União Brasil para aproximar o senador Alan Rick (UB) da gestão municipal.

BITTAR COMANDA

De qualquer forma, é evidente que Márcio Bittar tem forte influência nas decisões do prefeito. E é claro que a escolha de Renan também teve sua chancela.

RUEDA OU VALTIM?

Uma dúvida ficou no ar: “Com essa nomeação, para quem Renan pedirá votos para deputado federal em 2026: Fábio Rueda ou Valtim? A conta não fecha.” Questionou uma fonte à coluna.

RUMO A 2026

Já o vereador Rutênio Sá (UB), que também era cotado para assumir a Secretaria de Saúde, mudou os planos. Ele agora mira uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. “Inicio a pré-campanha em fevereiro”, revelou à coluna.

AOS CONSERVADORES

Aos defensores do lema ‘Deus, Pátria e Família’ que andam por aí desejando a morte do presidente Lula, vale lembrar: a Bíblia, que muitos dizem seguir, traz em I Timóteo 2:2 um conselho bem claro: ‘Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros.’ A fé não combina com ódio, e o respeito à autoridade começa pelo exemplo.

ENTROU ÁGUA

Com o ex-presidente Bolsonaro (PL) fora do jogo por inelegibilidade, a direita vinha cogitando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), como um dos nomes fortes para a disputa presidencial em 2026. No entanto, os planos naufragaram após a 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás declará-lo inelegível por oito anos. A decisão foi baseada em abuso de poder político nas eleições municipais deste ano, quando Caiado teria utilizado a sede do governo para promover eventos de campanha em favor de seu candidato à prefeitura de Goiânia.

PAPAIS NOÉIS DA DIREITA

Não é só em Rio Branco que o papai noel não é vermelho, em Balneário Camboriú, reduto bolsonarista o papai noel trocou o tradicional traje vermelho por verde e amarelo.

CUSTOU CARO

Francineudo Costa, ex-presidente do IEPTEC, parece ter confundido conservadorismo com retrocesso ao prometer, no início do ano, um projeto de lei para proibir mulheres trans de usar o banheiro feminino, caso fosse eleito vereador. Na tentativa de surfar na onda conservadora, acabou sendo arrastado por um tsunami: não foi eleito e ainda foi condenado a pagar indenização de dez mil reais até o dia dezessete de dezembro por danos morais à miss trans acreana Allana Rodrigues. A decisão, que veio após investigação da Polícia Federal a pedido do MPF, deixa uma lição: transfobia não é plataforma de campanha, é crime. E para Francineudo, o único lugar garantido foi a balsa e o banco dos réus.