Os Jogos Paralímpicos Escolares, que foram realizados em São Paulo, renderam ao todo 10 medalhas para os atletas acreanos, sendo três de ouro, duas de prata e cinco medalhas de bronze.

Uma das medalhistas de ouro que estava representando o estado do Acre é Isabelle Vitória, de 11 anos, que ficou no lugar mais alto do pódio na Bocha. A mãe da garota, Francileide Gonçalves, disse ter ficado emocionada com a conquista.

“Para mim, a emoção foi muito grande. Eu me surpreendi com o lado tranquilo dela na competição. Ela foi competitiva e fez tudo com muita precisão”, disse à gazeta.net

O coordenador do Centro de Referência Paralímpica do Acre, Clodoaldo Castro, comemorou os resultados obtidos pela comitiva acreana na competição e enfatizou todo o empenho dos professores, treinadores, bolsistas e parceiros institucionais para que fosse possível chegar aos resultados obtidos.

“Esse é um trabalho feito a várias mãos. Temos parcerias importantes com a UFAC e o Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte. O Comitê Paralímpico Brasileiro busca a massificação do esporte para pessoas com deficiência, e aqui no Acre estamos trabalhando intensamente para isso”.