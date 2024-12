Pastor é denunciado por “cura gay” em menor de idade: “Vai casar com homem”

Um vídeo que mostra um pastor promovendo a “cura gay” durante um culto em Palmas, Tocantins, gerou indignação e levou à abertura de uma investigação pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Na gravação, o religioso afirma que uma adolescente “foi curada” de sua identidade de gênero ou sexualidade por intervenção divina. Ele descreve o caso como a expulsão de “demônios” que, segundo ele, a influenciavam.

O pastor diz: “Um demônio gritou e disse assim: ‘Muda seu sexo’. […] Jesus gritou na minha alma, vai casar com homem, vai ter filhos, a partir de hoje vai se vestir igual mulher.”

Veja abaixo:

Os pais da adolescente, que estavam presentes no culto, relataram que estavam em processo de aceitação sobre a opção da filha, mas afirmaram acreditar na mensagem do pastor.

O caso chegou ao Ministério Público do Tocantins no dia 29 de novembro por meio de uma denúncia do coletivo SOMOS.

Segundo o órgão, a reclamação foi encaminhada à 15ª Promotoria de Justiça da Capital, que instaurou um procedimento para apurar possíveis violações aos direitos humanos e de minorias.

A investigação ainda está em andamento, e o MP acompanhará as circunstâncias em torno do discurso e do vídeo.

Procurado pela CNN, até o momento, o pastor não se pronunciou sobre o caso. A igreja defendeu o líder religioso, afirmando que os fatos foram distorcidos e que ele não é homofóbico.

A instituição ressaltou que homossexuais frequentam o local e negou que a ação tenha sido discriminatória. Disse ainda que o vídeo com a pregação foi retirado do ar após receberem ameaças.

Veja o vídeo: