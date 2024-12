Pela 1ª vez em mais de 30 anos, Governo forma oficiais de Saúde da Polícia Militar: “Avanço”

A Polícia Militar do estado do Acre (PMAC) recebe os concludentes do Estágio de Adaptação dos Oficiais da Polícia Militar do Acre, na tarde desta segunda-feira (2), em uma cerimônia no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB-AC).

O evento marca a parceria entre a PMAC e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre). Ao todo, foram nove médicos e dentistas que se formaram no curso e irão integrar a instituição.

O Segundo Tenente Luiz Castro é um dos novos ingressantes na corporação, e falou sobre os desafios enfrentados durante o curso.

“É um curso que nos ensina muito os valores da Polícia Militar e, graças a Deus, foi um curso bem proveitoso”, disse.

Ele também pontua que os ensinamentos aprendidos são muito diferentes dos cursos aos quais ele estava acostumado, como médico ortopedista.

O titular da pasta da saúde, Pedro Pascoal, falou sobre a interação entre as duas pastas.

“Nós temos profissionais que são do quadro da saúde e também do quadro da polícia militar, que precisavam de uma flexibilização para formação e para contribuição da corporação como um todo, então nós tivemos esse entendimento, tivemos essa sensibilidade que é essa necessidade de inclusive não perder esses profissionais para outros estados”, pontuou Pascoal.

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, esteve presente no evento que marcou a formatura dos profissionais de saúde junto a PMAC.

“Depois de mais de trinta anos, não tinha um concurso para oficial médico e hoje nós estamos aí fazendo a formatura desses guerreiros que se dedicaram, e que vão ajudar cada vez mais a fortalecer a nossa Polícia Militar” , ressaltou o gestor.

O comandante geral da PMAC, o coronel Luciano Dias Fonseca, ressaltou a importância destes profissionais junto a corporação.

“É um avanço, é o primeiro concurso feito para o quadro de saúde da Polícia Militar dessa forma, como prevê a Constituição Federal. Então, assim, é um momento especial para nós da Polícia Militar. Devemos agradecer muito ao governador Gladson Cameli pela sensibilidade de cuidar da tropa, porque isso é questão. De valorização do policial militar”, disse o coronel.

A última entrada de profissionais da saúde na corporação faz trinta anos.