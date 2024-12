Pela 1ª vez, Réveillon em Rio Branco terá dois palcos no Arena da Floresta e atrações nacionais

O Réveillon de 2025 em Rio Branco promete ser um marco histórico. Com programação prevista para começar às 20h e terminar às 3h30, o evento será realizado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta e deve reunir cerca de 20 mil pessoas.

Pela primeira vez, a celebração contará com dois palcos, que receberão apresentações de artistas locais e dois shows de alcance nacional. Wanderley Andrade e Léo Magalhães são as atrações confirmadas que vão embalar o público na virada do ano.

A festa é resultado de uma parceria entre a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco, que se uniram para organizar uma comemoração estruturada e repleta de alegria.

Segurança como prioridade

Uma reunião na manhã de sexta-feira (27), na sede da Acisa, alinhou os últimos detalhes do evento, que contará com a atuação da Polícia Militar e 130 agentes de segurança privada. Segundo Leôncio Castro, coordenador de eventos da Acisa, a prioridade é garantir a tranquilidade das famílias.

“O evento foi planejado com muito cuidado para que todos possam aproveitar com segurança. O objetivo é promover uma virada de ano cheia de paz e harmonia”, afirmou Castro.

O diretor de operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Atahualpa Ribera, destacou o compromisso das autoridades com a organização: “A população pode esperar uma festa alegre e bem planejada, com segurança para todos.”

Destaques da programação

Além das apresentações musicais, um show de fogos de artifício silenciosos promete emocionar o público com uma experiência visual de 10 a 15 minutos, respeitando o bem-estar de animais e pessoas sensíveis a barulhos altos.

A valorização da cultura regional também será uma marca do evento. Cerca de 70 empreendimentos da Economia Solidária oferecerão pratos típicos, organizados pela Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e associações locais.

Programação

Legenda: Cronograma oficial da noite de Réveillon em Rio Branco

Palco Alternativo:

20h – Trio Furacão

21h30 – Ivan de Carvalho

21h45 – Mugs 2

22h45 – Sandra Melo

Palco Principal:

00h – Show de Fogos (10 minutos)

00h15 – Léo Magalhães

1h45 – Wanderley Andrade

3h – Álamo Kário

3h30 – Encerramento

Regras para o público

Os organizadores alertam sobre itens proibidos no evento: objetos cortantes, garrafas de vidro, isopores, cadeiras de praia e capacetes. Menores de idade desacompanhados dos pais ou responsáveis não poderão acessar o local.

O Réveillon de 2025 em Rio Branco promete ser um momento de celebração marcante para a capital acreana, unindo música, gastronomia e alegria em um evento que prioriza a segurança e o bem-estar de todos os presentes.