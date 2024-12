Pesquisa: quase 60% dos comerciantes de Rio Branco esperam vendas maiores no Natal

Um levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do (Fecomércio-AC) e divulgada na última semana mostra que quase 60% dos comerciantes de Rio Branco esperam vendas maiores no Natal deste ano.

Foram ouvidos 108 empresários em toda a capital acreana. 21% dos entrevistados acham que os números serão piores que no Natal passado. 19% esperam o mesmo patamar de 2023.

A Fecomércio também ouviu 201 consumidores sobre as compras no período natalino. 37,8% vão gastar menos com presentes este ano e 30,8% pretendem investir o mesmo valor do Natal passado. Já 25,4% afirmaram que irão gastar mais este ano do que em 2023.

Pelo menos 68,% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 200 em presentes. Roupa lidera a lista de itens que estão entre as preferências de compras.