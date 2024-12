Picareta da revendedora de luxo sumiu com carros de juízes e delegados

Conhecida no Distrito Federal por revender carros de luxo e deixar clientes no prejuízo, a loja GR8 é alvo de uma série de investigações de estelionato. Uma das apurações mais recentes resultou na conclusão de um inquérito da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) que indiciou o proprietário da revendedora por estelionato e corrupção de menores. Entre as dezenas de vítimas, estão juízes e delegados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Pelo menos oito veículos de luxo de marcas como Mercedes, Audi e Volvo fazem parte do inquérito investigado pela 3ª DP. Ao todo, os carros somam R$ 650 mil. O dono da Loja, Conrado Augusto Aires, de acordo com as apurações, revendia os veículos que eram deixados em consignação ou quitava os financiamentos sem repassar o dinheiro aos proprietários.

Quando os donos percebiam que não receberiam o dinheiro e tentavam recuperar os carros, já era tarde. Compradores de boa-fé já haviam adquirido os carros. A coluna apurou que o dono da revendedora figura como autor de estelionato em 19 ocorrências policiais registradas em pelo menos cinco delegacias do DF.

Golpe da Mercedes

Em setembro deste ano, a coluna publicou a história de um bancário que amargou um prejuízo de R$ 136 mil, após deixar uma Mercedes-Benz C300 na loja. Em março deste ano, Armando Morato Júnior, 46 anos, fez um acordo de consignação com a GR8 Motors, para vender o carro de luxo. Segundo ele, em 4 de julho, a loja repassou o carro por cerca de R$ 195 mil a uma compradora.

De acordo com Armando, debitadas taxas gerais e de comissão — a concessionária ficaria com 6% do valor da Mercedes-Benz C300, o que foi aceito pelo cliente — o total a ser transferido a ele pela loja seria de R$ 136.884,30. O homem, no entanto, afirma que não recebeu o dinheiro.

Em meio a ligações, mensagens e visitas presenciais, o bancário diz estar sendo “enrolado” pelo dono da concessionária e pelo vendedor que intermediou o negócio inicialmente. O ex-proprietário da Mercedes-Benz diz que ainda não recebeu centavo algum pelo veículo.

A coluna procurou Conrado Augusto, dono da GR8, para questioná-lo sobre as acusações e sobre o indiciamento por parte da PCDF, mas, até a última atualização desta reportagem, o empresário não havia se pronunciado.