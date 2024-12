PM lança operação Papai Noel e aumenta efetivo de policiais na ruas; número de blitzes vai aumentar

Em coletiva à imprensa realizada nesta quarta-feira (4), no Batalhão do Comando-Geral da Polícia Militar (PMAC), a corporação lançou a edição de 2024 da Operação Papai Noel, que visa intensificar o combate ao crime no fim do ano.

A operação foi apresentada pelo comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, com a participação da subcomandante-geral, coronel Marta Renata, e da representante do Comando de Policiamento da Capital (CPCM), Jokebed Tarveira.

Apesar de ser lançada nesta quarta, a operação já iniciou no dia 29 de novembro e se estende até o dia 2 de janeiro, com aumento da quantidade de agentes nas ruas, em todo o Estado. No próximo dia 17 de dezembro, a ação entra na 2ª fase, por conta das festas de Natal e Ano Novo.

“Teremos, além do efetivo já presente nas ruas, um aumento de pelo menos 150 policiais nos períodos de festividade, em todo o Estado, para garantir a segurança das pessoas, nas zonas do comércio, nos centros das cidades, onde vão acontecer as festas, especialmente. Reforçamos aqui um pedido à população: o cuidado com o uso de celulares nas ruas porque, infelizmente, ainda temos lugares perigosos e que demandam uma atenção ainda maior por parte da PM. Essa operação é tradicional e vem como um reforço para a população. As pessoas precisam se sentir seguras ao saírem de suas casas”, destacou o comandante.

A tenente-coronel Jokebed informou que, além das rondas ostensivas, a PMAC também vai aumentar o número de blitzes de trânsito na capital.

“Nesse período, vamos reforçar e aumentar as blitzes que já realizamos durante todo o ano. Vamos utilizar todos os recursos e meios possíveis para que o crime não prevaleça e que as pessoas se sintam seguras”, afirmou a oficial.