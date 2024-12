Polícia da Lei Maria da Penha dá suporte a mulher vítima de violência doméstica no Acre

Após o grave caso de violência doméstica ocorrido na última sexta-feira (27), em Sena Madureira, no bairro Cidade Nova, onde Gecineide Silva da Rocha foi agredida e ameaçada por seu companheiro Sebastião Almeida, sargento aposentado da Polícia Militar, a equipe especializada da Lei Maria da Penha compareceu à residência da vítima para oferecer suporte e proteção.

Relembre o caso: Sargento aposentado aponta arma e agride mulher em distribuidora no interior do Acre

O agressor, que está foragido desde o ocorrido, iniciou os ataques com agressões verbais que escalaram para violência física. De acordo com a vítima, ela foi ameaçada com uma arma apontada para seu rosto e sofreu chutes, tapas e socos por todo o corpo. O episódio ocorreu após Gecineide ter se levantado de sua cadeira e conversado com uma amiga.

Nas redes sociais, a irmã da vítima compartilhou sua gratidão pelo trabalho da polícia, afirmando: “Agradeço essa equipe de policiais responsável pela Lei Maria da Penha pelo suporte que estão fornecendo à minha irmã. Justiça será feita.”

A presença da equipe policial reforça a importância do combate à violência doméstica e a garantia de segurança às mulheres em situações de risco.

O acompanhamento especializado e o acolhimento são fundamentais para que vítimas se sintam protegidas e encorajadas a buscar justiça.

O caso segue em investigação, e o agressor permanece foragido. A população pode contribuir com informações através do disque-denúncia 190.