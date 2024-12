Polícia diz que fundador de facção foi baleado pelo próprio comparsa antes de ser atropelado

Na última segunda-feira, 09 de dezembro, um dos fundadores da facção Bonde do 13, identificado como Geremias Lima de Souza, de 39 anos, morreu atropelado após atirar contra o motorista de um veículo em frente da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

VEJA MAIS: Fundador de facção tenta matar homem a tiros em frente de delegacia, mas acaba atropelado e morto

Contudo, a polícia informou que ele foi alvejado com um tiro antes de ser atropelado. O disparo teria sido feito pelo próprio comparsa, que estava com ele na motocicleta na hora do crime.

A informação foi confirmada pelo coordenador da Delegacia de Homicídios, delegado Alcino Ferreira ao site Seringal.

“Foi um disparo que entrou pela escápula (osso posterior do tronco) e saiu na mandíbula,” disse.

Ele disse ainda que a perícia confirmou que Geremias morreu com o disparo, negando a tese de que o fundador da facção teria morrido após o atropelamento.

A suspeita da polícia é que a dupla possa ter confundido o pai de família que estava no carro. As investigações agora buscam concluir se o disparo foi acidental ou não.