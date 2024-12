Polícia prende suspeito de assassinar jovem na frente da família, que foi feita refém durante o crime

Mais de dois meses após o assassinato do jovem Yuri de Melo Araújo, de 28 anos, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um dos suspeitos de praticarem o crime, na noite desta segunda-feira (16).

O assassinato aconteceu no último dia 4 de outubro, na Rua Santa Maria, no bairro Carandá, Baixada da Sobral, em Rio Branco. Yuri foi executado a tiros enquanto estava em casa com sua família. Cinco criminosos armados invadiram a residência, renderam os integrantes e atiraram contra a vítima, que tentou correr para o banheiro da casa, mas não resistiu e morreu após os disparos. Um dos tiros atingiu o peito do jovem.

O criminoso preso nesta segunda-feira, na região da Sobral, foi identificado pelas iniciais R.R.B. Ele estava foragido e “foi capturado após uma ação de inteligência que envolveu esforços significativos dos investigadores da especializada”, é o que diz a assessoria da Polícia Civil.

Durante a execução de Yuri, uma senhora de idade avançada teve uma arma apontada para sua cabeça, aumentando a gravidade e a crueldade do ato.

“A operação contou com a colaboração e dedicação dos investigadores, que se empenharam ao máximo para concluir com êxito o trabalho”, detalhou o delegado titular da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.

O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.