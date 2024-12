Policiais resgatam duas crianças de quintal durante incêndio em Colorado

Imagens de uma câmera corporal mostram o momento em que policiais resgataram duas crianças do quintal de uma casa em chamas no domingo (1º), em Centennial, Colorado.

As imagens mostram os policiais do Condado de Arapahoe quebrando a cerca do quintal para dar passagem às crianças, antes de ajudar uma menina e um menino a chegarem em segurança à rua. O South Metro Fire Rescue informou que todos os ocupantes foram evacuados com segurança e que o incêndio foi controlado.

Os dois policiais, Ryan McConnell e Chris Calderon, foram elogiados por sua “bravura diante do perigo”. Além disso, as autoridades destacaram a importância da rápida resposta das equipes de emergência, que foi essencial para evitar uma tragédia maior.