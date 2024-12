Os moradores de Sena Madureira, tanto da zona urbana quanto da rural, que precisam de algum tipo de atendimento junto ao INSS precisam ficar atentos. Segundo informações, o atendimento presencial ocorrerá somente até o próximo dia 20. Depois, só deverá retornar em março de 2025.

Esse problemática se dá em razão do pouco efetivo do INSS no Acre.

Em datas anteriores, a unidade de Sena Madureira ficou vários dias de portas fechadas e só foi reaberta graças a uma intervenção feita em Brasília pelo deputado federal Gerlen Diniz. Na ocasião, Diniz se reuniu com o presidente do INSS e reivindicou a reativação dos trabalhos em Sena.

Atualmente, há um servidor atendendo o público das 8 horas da manhã ao meio dia. “Há muito tempo, o INSS não vem atendendo a contento a nossa comunidade. Esperamos que algo seja feito porque nem todo mundo tem condições de se deslocar para Rio Branco”, comentou o autônomo Renato Menezes.

Além do atendimento presencial ficar prejudicado a partir do dia 20, outra demanda da população diz respeito as perícias médicas. Tais procedimentos não ocorrem há anos no interior do Estado. com isso, quem precisa se submeter à perícia é obrigado a viajar para Rio Branco, tendo despesas com passagens e alimentação.