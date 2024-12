As inscrições para concorrer a uma das 383 casas do conjunto habitacional Cidade do Povo, na capital do estado do Acre, Rio Branco, se encerram nesta segunda-feira (2).

O registro no site do Sistema de Habitação do Estado do Acre (Sishab) teria se encerrado no dia 25 de novembro, mas o prazo foi prorrogado para que mais pessoas tivessem oportunidade de participar. O sorteio deve ocorrer no dia 4 de dezembro, às 15 horas.

Para concorrer a uma das residências é preciso ter mais de 18 anos, morar em Rio Branco há três anos ou possuir renda familiar que não ultrapasse dois salários mínimos.

O sorteio prioriza ainda as famílias em situação de vulnerabilidade social e alguns outros pontos, como presença no Cadastro Único (CadÚnico) e em programas sociais. Critérios como o de pessoas idosas ou com deficiências, também podem impactar na hora do sorteio.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link (clique aqui)