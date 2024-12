A prefeita de Brasiléia, no interior do estado do Acre, Fernanda Hassem (PP), comemorou seu aniversário nesta quinta-feira (26) com uma festa que reuniu amigos, familiares e apoiadores. As imagens foram divulgadas no seu perfil no Instagram. Fernanda deixa o cargo neste mês após ter sido eleita e reeleita no município. Ela comemorou mais uma primavera ao lado do marido, o ex-secretário Israel Milani e do irmão, o deputado estadual Tadeu Hassem.

Nas imagens é possível ver a animação da comemoração, com músicas e danças por parte dos convidados que celebravam a vida da gestora.

Além dos vídeos, a prefeita também deixou uma mensagem sobre seu aniversário, dizendo que a celebração ao lado de pessoas queridas é algo importante em sua vida e caminhada.

“A palavra de hoje é gratidão! Celebrar mais um ano de vida, ao lado da família e dos amigos é motivo de muita alegria e gratidão a Deus, que nos mantém firmes na caminhada e que nos abençoa todos os dias. A bondade de Deus sempre me alcançou e muitas vezes essa bondade vem em forma de carinho e amor que recebo de tantas pessoas queridas, da família e de amigos mais que especiais. Só tenho a agradecer. Vamos celebrar mais um ano, com a graça de Deus. Vamos viver!”, diz a mensagem da prefeita.

Veja o vídeo: