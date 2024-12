Prefeitura terá 23 obras no novo PAC do Governo Lula em 2025; recurso é de R$ 169 milhões

Em 2025 a Prefeitura de Rio Branco terá R$ 169 milhões de recursos provenientes do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para investir em 23 obras na capital acreana.

Entre as prioridades do pacote de obras está a implantação de infraestrutura para os 30 ônibus elétricos que serão adquiridos pela prefeitura. Com um investimento estimado em R$ 27,8 milhões, o projeto prevê a criação de estações de recarga condutiva do tipo plug-in e áreas de estacionamento dedicadas.

Além disso, R$ 42,4 milhões estão reservados para a retomada e ampliação das Estações de Tratamento de Água (ETA) nos bairros Conquista e São Francisco. O valor também será destinado ao tratamento do esgoto atualmente despejado no igarapé São Francisco.

Na área de saúde, será construída uma nova Unidade Básica de Saúde de grande porte (UBS+), orçada em R$ 6,1 milhões, que contará com equipes multiprofissionais, atendimento especializado em saúde mental e suporte para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de teleconsultas, ampliando o acesso à saúde na capital acreana.

Cerca de R$ 2 milhões serão destinados à regularização fundiária de comunidades como Benfica, Vila Acre e Itucumã. Segundo o secretário, aproximadamente 43% do perímetro urbano de Rio Branco apresenta irregularidades fundiárias.