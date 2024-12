Presidente da UNALE destaca participação do Acre e revela torcida a favor em prêmio

No primeiro dia da 26• Conferência da União Nacional das Assembleias Legislativas, UNALE, que começou nesta terça feira no Rio de Janeiro, o presidente da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga, foi recebido pelo presidente Sergio Aguiar (CE) e pela deputada carioca Tia Jú.

O evento, que acontece na EXPO MAG, vai reunir até a próxima quinta-feira, dia 5, parlamentares, assessores e jornalistas de todos os estados da federação.

Finalista do prêmio nacional Assembleia Cidadã, na categoria projetos especiais, o Acre ganhou o apoio do presidente da UNALE e da futura presidente, deputada Tia Jú, que será aclamada para o cargo na próxima quinta feira. Anfitriã da solenidade, Tia Jú destacou a relevância da participação do Acre na disputa nacional.

“O Acre disputando esse prêmio nos trás uma imensa alegria. O Norte é especial. O Acre, um estado em território pequeno mas uma potência de força de intelectualidade. tem muito a nos apresentar e muito a nos ensinar. Fico super feliz e a gente vai aí correr para buscar voto para o Acre, porque nosso Acre querido merece esse prêmio”, disse Tia Jú.

Luiz Gonzaga agradeceu o apoio e falou um pouco sobre o projeto que leva aulas preparatórias de forma gratuita para estudantes que irão fazer o ENEM e agradeceu o apoio ao projeto acreano.

“É um apoio que tem peso, afinal a Tia Jú é nossa anfitriã. Mas estamos felizes por apresentar para todo o país o projeto que tem um enorme alcance social. Independentemente do resultado, já somos vencedores porque conseguimos colocar o Acre em evidência”, disse Gonzaga.

O anúncio do resultado do prêmio será na quinta-feira.