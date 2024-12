Presidiários planejavam nova fuga de penitenciária de Rio Branco na noite de Natal

Uma fuga generalizada na penitenciária Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, que deveria acontecer na noite da véspera deste Natal (24), foi frustrada graças à ação de policiais.

Pelo menos três presos prestes a escapar foram contidos. A FOC é a Unidade Prisional mais antiga e a principal do sistema estadual, localizada na capital acreana.

Segundo informações do presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Acre (Sindpol), Édem Azevedo, os detidos já haviam cerrado parte do portão frontal do pavilhão H da Unidade, na madrugada do dia 23 de dezembro.

Os detentos usaram uma escada improvisada feita com panos, a chamada “teresa”, para tentar escalar a muralha. O Sindpol emitiu uma nota destacando o desempenho exemplar dos policiais penais das Equipes Bravo e Delta, que atuam na Unidade de Regime Fechado 01 (Chapão).

“Este feito evidencia a competência técnica e a vigilância incansável desses servidores, além de reforçar a importância do trabalho essencial realizado pelos policiais penais no Acre. Desde que a muralha passou a ser monitorada integralmente por policiais penais, em 2019, diversas tentativas de fuga no Chapão foram frustradas pelos nossos guerreiros. Aos bravos integrantes das Equipes Bravo e Delta, nossa mais profunda gratidão e respeito. Vocês são a personificação da bravura, ética e compromisso com a segurança pública do nosso estado”, diz a nota assinada pelo presidente do Sindispol.